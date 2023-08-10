Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины

На Украине намерены заменить главу Министерства обороны страны Алексея Резникова. Украинский президент Владимир Зеленский ищет ему замену. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники.

По данным издания, на эту должность есть как минимум два кандидата. Речь идет о министре инфраструктуры Александре Кубракове и министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине.

«Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную», — сказано в сообщении.

По информации издания, Резников «якобы не против» занять пост посла Украины в Великобритании.

1 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании.

21 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев показывает недостаточно благодарности западным странам за военную помощь. Зеленский в ответ на это предложил, что украинцы могли бы «с утра просыпаться и благодарить» министра. Посол Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».