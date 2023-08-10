Пентагон подтвердил, что часть военных мятежников в Нигере прошла подготовку США

Министерство обороны США подтвердило, что часть военных лидеров мятежников, которые захватили власть в Нигере, в свое время проходила американскую подготовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с событиями, проходили в прошлом подготовку США», — заявил он.

При этом он отметил, что нет связи между подготовкой, которую они прошли, и их деятельностью.

По его словам, обучение Вашингтона не нарушает «принципов демократического управления, гражданского правопорядка».

10 августа сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

На юго-западе Нигера на фоне санкций приостановлено строительство гидроэлектростанции Кандаджи. В письме отмечается, что в результате «форс-мажора», связанного с санкциями, у компании нет возможности оплачивать счета. Также постепенно расторгаются контракты с местными работниками.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.