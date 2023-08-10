Байден признал природные пожары на Гавайях крупной катастрофой

Президент США Джо Байден на фоне крупномасштабных природных пожаров на Гавайях подписал декларацию о ликвидации последствий стихии. Она опубликована пресс-службой Белого дома.

«Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Гавайи существует крупная катастрофа, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата и местных властей», — говорится в сообщении.

Благодаря декларации будут выделены деньги из федерального бюджета для пострадавших в округе Мауи.

Ранее официальные лица подтвердили гибель 36 человек в результате природных пожаров на Гавайях. Еще десятки человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Более точные данные на данный момент неизвестны. Из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать дороги.

Ранее представители посольства России в США заявили о том, что готовы помочь тем гражданам РФ, которые оказались на острове в момент пожаров.