Стало известно о сделке между США и Ираном по обмену заключенными

США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. Об этом пишет The New York Times.

«Пятерым американским заключенным будет разрешено покинуть Иран в обмен на то, что Тегеран получит доступ к $6 млрд на гуманитарные цели, а США освободят нескольких заключенных в тюрьму иранцев», – пишет издание.

Отмечается, что переговоры США с Ираном относительно этого соглашения длились на протяжении двух лет в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что Иран перевел четырех граждан США, находившихся в тюрьме, под домашний арест, что может свидетельствовать об их скором освобождении. Об этом сообщил CNN адвокат одного из американцев Джаред Генсер. Под домашний арест в один из отелей Тегерана переведены американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз и еще один заключенный, имя которого не называется.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.