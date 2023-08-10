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Иран перевел четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест

CNN: Иран перевел четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест

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Carlos Barria/Reuters

Иран перевел четырех граждан США, находившихся в тюрьме, под домашний арест, что может свидетельствовать об их скором освобождении. Об этом сообщил CNN адвокат одного из американцев Джаред Генсер.

«Я надеюсь, что это будет первым шагом к их освобождению, хотя это только первый шаг на существующем пути», — заявил он.

Отмечается, что под домашний арест в один из отелей Тегерана переведены американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз, а также еще один заключенный, имя которого не раскрывается.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США направят истребители F-16 и F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив для защиты интересов Вашингтона.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что отправка авианосца и истребителей США в Ормузский пролив не связана с подготовкой к войне с Ираном.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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