Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении госграницы

Погранкомитет Белоруссии обвинил пограничника Литвы в нарушении границы на авто

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении белорусской границы на служебном автомобиле. Соответствующее сообщение ведомства опубликовано в его Telegram-канале.

«Литовский пограничник в очередной раз нарушил белорусскую границу. Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику», — сказано в сообщении.

По данным белорусского ведомства, факт нарушения был зафиксирован между пунктами пропуска «Котловка» и «Лаворишкес».

Отмечается, что это второй случай подобного нарушения за последнее время.

8 августа Латвия, Литва и Польша согласовали механизм полного закрытия границ с Белоруссией. Как отмечали в Вильнюсе, соответствующие меры предусмотрены на случай критических ситуаций. При этом Литва уже ограничила работу нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях