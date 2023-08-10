В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении госграницы

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении белорусской границы на служебном автомобиле. Соответствующее сообщение ведомства опубликовано в его Telegram-канале.

«Литовский пограничник в очередной раз нарушил белорусскую границу. Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику», — сказано в сообщении.

По данным белорусского ведомства, факт нарушения был зафиксирован между пунктами пропуска «Котловка» и «Лаворишкес».

Отмечается, что это второй случай подобного нарушения за последнее время.

8 августа Латвия, Литва и Польша согласовали механизм полного закрытия границ с Белоруссией. Как отмечали в Вильнюсе, соответствующие меры предусмотрены на случай критических ситуаций. При этом Литва уже ограничила работу нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией.

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