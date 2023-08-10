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Индийские депутаты решили не объявлять вотум недоверия правительству

В Индии депутаты парламента не поддержали вотум недоверия правительству

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AP

Депутаты нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) выступили против выражения вотума недоверия правительству, инициированный оппозицией. Об этом сообщает газета Times of India.

«Лок Сабха отклонил вотум недоверия голосованием», — говорится в сообщении.

Ранее оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian national developmental inclusive alliance) обвинил правительство Индии в бездействии по отношению к межэтническим беспорядкам в северо-восточном штате Манипур.

Правящий в Индии Народный демократический альянс во главе с Индийской народной партией (БДП) занимает 366 из 539 мест в палате.

26 июля оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству премьер-министра Индии Нарендру Моди, который был принят спикером нижней палаты парламента Ом Бирлой. Это второй раз, когда Моди сталкивается с вотумом недоверия.

Беспорядки в Манипуре наблюдаются с мая, речь идет об этническом конфликте между преимущественно христианскими куки и индуистскими мейтеи. По информации местных СМИ, в регионе наблюдается насилие в отношении женщин. Конфликт вспыхнул на фоне протестов представителей куки против требований мейтеи о выделении квот на государственные рабочие места и приеме в колледжи для индуистов в качестве формы позитивных действий вместо их сохранения для христиан.

Ранее в Индии женщин заставили раздеться и пройтись в толпе мужчин под камерой.

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