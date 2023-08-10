Индийские депутаты решили не объявлять вотум недоверия правительству

Депутаты нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) выступили против выражения вотума недоверия правительству, инициированный оппозицией. Об этом сообщает газета Times of India.

«Лок Сабха отклонил вотум недоверия голосованием», — говорится в сообщении.

Ранее оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian national developmental inclusive alliance) обвинил правительство Индии в бездействии по отношению к межэтническим беспорядкам в северо-восточном штате Манипур.

Правящий в Индии Народный демократический альянс во главе с Индийской народной партией (БДП) занимает 366 из 539 мест в палате.

26 июля оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству премьер-министра Индии Нарендру Моди, который был принят спикером нижней палаты парламента Ом Бирлой. Это второй раз, когда Моди сталкивается с вотумом недоверия.

Беспорядки в Манипуре наблюдаются с мая, речь идет об этническом конфликте между преимущественно христианскими куки и индуистскими мейтеи. По информации местных СМИ, в регионе наблюдается насилие в отношении женщин. Конфликт вспыхнул на фоне протестов представителей куки против требований мейтеи о выделении квот на государственные рабочие места и приеме в колледжи для индуистов в качестве формы позитивных действий вместо их сохранения для христиан.

Ранее в Индии женщин заставили раздеться и пройтись в толпе мужчин под камерой.