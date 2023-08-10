Сенатор от ЛНР заявил о возможных попытках дискредитации выборов в новых регионах

Сенатор от ЛНР, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова заявила, что существует риск дискредитации предстоящих выборов в новых регионах России. Об этом она сообщила на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023», передает РИА Новости.

«Есть риски дискредитации, запугивания людей. Будут пытаться поставить под сомнение легитимность, открытость, результаты выборов», — сказала сенатор.

По ее словам, это означает, что запас прочности должен быть максимальным, это также касается и партийной работы партии.

Она назвала предстоящие выборы историческими, так как они впервые пройдут в новых регионах и выразила уверенность, что внимание к ним будет приковано не только по всей стране, но и за ее пределами.

Ранее Верховная рада Украина попросила западные страны не признавать предстоящие выборы в России.

Ранее ВЦИОМ назвал самую популярную партию в новых регионах.