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Сенатор от ЛНР заявил о возможных попытках дискредитации выборов в новых регионах

Сенатор Лантратова заявила о рисках дискредитации выборов в новых регионах РФ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Сенатор от ЛНР, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова заявила, что существует риск дискредитации предстоящих выборов в новых регионах России. Об этом она сообщила на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023», передает РИА Новости.

«Есть риски дискредитации, запугивания людей. Будут пытаться поставить под сомнение легитимность, открытость, результаты выборов», — сказала сенатор.

По ее словам, это означает, что запас прочности должен быть максимальным, это также касается и партийной работы партии.

Она назвала предстоящие выборы историческими, так как они впервые пройдут в новых регионах и выразила уверенность, что внимание к ним будет приковано не только по всей стране, но и за ее пределами.

Ранее Верховная рада Украина попросила западные страны не признавать предстоящие выборы в России.

Ранее ВЦИОМ назвал самую популярную партию в новых регионах.

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