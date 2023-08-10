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Президент Чехии Павел подписал закон, запрещающий ему владеть СМИ

В Чехии приняли закон о запрете президенту и министрам владеть СМИ

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David W Cerny/Reuters

В Чехии ратифицировали закон, запрещающий владеть средствами массовой информации (СМИ) определенному кругу политиков, включая главу государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Павла.

«Закон, согласно которому, к списку государственных должностных лиц (которым запрещено владеть СМИ — «Газета.Ru») добавляется и президент», — указал он.

При этом чешский лидер отметил, что в законе присутствуют небольшие неточности и попросил парламентариев доработать его.

Согласно данным агентства, поправки воспрещают политическим лидерам регистрировать СМИ на близких людей и обязывает их сообщать о своих доходах, имуществе и деятельности. Уточняется, что политическим фракциям и организациям в их подчинении можно иметь свои издания.

До этого в Общественной палате Российской Федерации призвали отказаться от анонимности в интернете в условиях информационной войны.

Ранее Павел разрешил 14 гражданам вступить в ряды ВСУ.

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