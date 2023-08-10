США считают Базума легитимным президентом Нигера

Соединенные Штаты считают отстраненного от власти в Нигере в результате госпереворота Мохамеда Базума легитимным президентом государства. Об этом заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там», — указала она.

До этого стало известно, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжает выражать солидарность с отстраненным президентом Нигера Мохаммедом Базумом и поддерживает его.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.