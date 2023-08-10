Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США считают Базума легитимным президентом Нигера

Постпред в ООН Томас-Гринфилд: США считают Базума легитимным президентом Нигера

close
100%
Boureima Hama/AP

Соединенные Штаты считают отстраненного от власти в Нигере в результате госпереворота Мохамеда Базума легитимным президентом государства. Об этом заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там», — указала она.

До этого стало известно, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжает выражать солидарность с отстраненным президентом Нигера Мохаммедом Базумом и поддерживает его.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях