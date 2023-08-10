В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии

Отделение белорусского посольства в России будет вновь открыто в Краснодаре. Об этом заявил посол республики Дмитрий Крутой на совещании по вопросам исполнения пунктов дорожной карты по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края, передает «БелТА».

«Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся», — сказал посол, отметив, что в городе ранее работало такое отделение, но его переместили в Ростов-на-Дону.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путина за его слова о том, что если будет совершена агрессия против Белоруссии, то Российская Федерация за нее вступится. Также Лукашенко отметил, что Минск учитывает возможность агрессии в отношении Белоруссии при строительстве вооруженных сил республики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.