Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии

Посол Крутой: в Краснодаре откроют отделение диппредставительства Белоруссии

close
100%
Министерство экономики Республики Беларусь

Отделение белорусского посольства в России будет вновь открыто в Краснодаре. Об этом заявил посол республики Дмитрий Крутой на совещании по вопросам исполнения пунктов дорожной карты по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края, передает «БелТА».

«Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся», — сказал посол, отметив, что в городе ранее работало такое отделение, но его переместили в Ростов-на-Дону.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путина за его слова о том, что если будет совершена агрессия против Белоруссии, то Российская Федерация за нее вступится. Также Лукашенко отметил, что Минск учитывает возможность агрессии в отношении Белоруссии при строительстве вооруженных сил республики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях