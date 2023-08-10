ЭКОВАС выразило солидарность с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжает выражать солидарность с отстраненным президентом Нигера Мохаммедом Базумом и поддерживает его. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление текущего председателя сообщества, президента Нигерии Бола Тинубу.

«Мы подтверждаем нашу солидарность с <...> Базумом», — сказал он в ходе чрезвычайного саммита ЭКОВАС в Абудже, где обсуждались дальнейшие шаги по ситуации в Нигере.

Тинубу от лица ЭКОВАС осудил государственный переворот в Нигере.

В сообщении указывается, что он выступил на чрезвычайном саммите ЭКОВАС в Абудже. На нем лидеры обсуждают ситуацию в Нигере и свои дальнейшие шаги.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.