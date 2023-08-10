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В СНБО Украины заявили, что проведение выборов во время военного положения несправедливо

Глава СНБО Украины: выборы во время военного положения несправедливы

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что проведение выборов на Украине в период действия военного положения несправедливо. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская Правда».

«В условиях военного положения, согласно конституции, выборы невозможны... Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым образом», — заявил Данилов.

Он отметил, что государство должно обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. При этом он задался вопросом, как будут голосовать военные и беженцы.

27 июля стало известно, что выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут. Это связано с тем, что Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. За продление военного положения проголосовало 347 украинских депутатов из 361.

28 июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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