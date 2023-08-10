Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина решила разорвать соглашение о взаимной защите инвестиций с Россией

Железняк: Рада проголосовала за разрыв соглашения с РФ о защите инвестиций

close
100%
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная рада проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и Российской Федерацией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В апреле правительство Украины зарегистрировало в Раде законопроект «о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций». В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что Киев планирует прекратить действие соглашения из-за «коренного изменения обстоятельств».

«Рада прекратила действие соглашения. Это решение поддержали 274 депутата», — написал Железняк.

Соглашение между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций было ратифицировано в 1999 году.

До этого Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины попросила зарубежные правительства и международные организации не признавать легитимность грядущих выборов в новых регионах России — Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Ранее СБУ обвинила в госизмене депутата Верховной рады.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях