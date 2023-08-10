Украина решила разорвать соглашение о взаимной защите инвестиций с Россией

Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная рада проголосовала за прекращение действия соглашения между Украиной и Российской Федерацией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В апреле правительство Украины зарегистрировало в Раде законопроект «о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций». В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что Киев планирует прекратить действие соглашения из-за «коренного изменения обстоятельств».

«Рада прекратила действие соглашения. Это решение поддержали 274 депутата», — написал Железняк.

Соглашение между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций было ратифицировано в 1999 году.

До этого Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины попросила зарубежные правительства и международные организации не признавать легитимность грядущих выборов в новых регионах России — Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Ранее СБУ обвинила в госизмене депутата Верховной рады.