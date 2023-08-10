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В ЕС подтвердили факт призыва оказать давление на РФ по зерновой сделке

В ЕС ждут, что их партнеры надавят на РФ для возобновления зерновой сделки

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Global Look Press

Официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил, что некоторым странам были отправлены письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке. Об этом он сообщил в ходе брифинга Еврокомиссии, передает РИА Новости.

«Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию», — цитирует его агентство.

Письмо не требовало ответа к определенному времени и было отправлено в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию, «чтобы она вернулась к этой очень важной инициативе», подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Он добавил, что никаких конкретных ответов после отправки письма во внешнеполитической службе ЕС еще не получили.

10 августа в турецком Минобороны сообщили, что контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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