Вице-президента США поймали на лжи

PolitiFact заявил о ложном утверждении вице-президента США Камалы Харрис касательно ее одобрения среди населения. По отчету либерального сайта, который занимается проверкой высказываний американских политиков, «правая рука» лидера страны Джо Байдена солгала, говоря о наличии опросов общественного мнения, где у нее хороший рейтинг.

«Есть опросы, которые также говорят, что у меня отличные рейтинги одобрения. Я думаю, что необходимо отметить, что есть попытки отвлечь внимание от достижений нашей администрации», — сказала Харрис в интервью ABC News, комментируя появление исследования, в котором ее рейтинг был назван самым худшим среди американских вице-президентов.

Как отмечает PolitiFact, это утверждение является ложным, так как на момент общения политика с журналистами ее суммарный рейтинг одобрения находился на отметке -12,6%. Портал добавляет, что положительные показатели поддержки Харрис последний раз наблюдались более 100 исследований назад в октябре 2021 года.

«Ее средний рейтинг на FiveThirtyEight [американский портал с показателями одобрения политиков] колеблется на уровне от -9 до -12% и не поднимался выше в течение последних 18 месяцев. Мы оцениваем слова Харрис как ложь», — подчеркивается в материале.

Ранее вице-президент США предложила сокращать население вместо загрязнения.