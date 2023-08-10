Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-президента США поймали на лжи

PolitiFact назвал ложными слова вице-президента США Харрис о ее рейтинге

close
100%
Carlos Barria/Reuters

PolitiFact заявил о ложном утверждении вице-президента США Камалы Харрис касательно ее одобрения среди населения. По отчету либерального сайта, который занимается проверкой высказываний американских политиков, «правая рука» лидера страны Джо Байдена солгала, говоря о наличии опросов общественного мнения, где у нее хороший рейтинг.

«Есть опросы, которые также говорят, что у меня отличные рейтинги одобрения. Я думаю, что необходимо отметить, что есть попытки отвлечь внимание от достижений нашей администрации», — сказала Харрис в интервью ABC News, комментируя появление исследования, в котором ее рейтинг был назван самым худшим среди американских вице-президентов.

Как отмечает PolitiFact, это утверждение является ложным, так как на момент общения политика с журналистами ее суммарный рейтинг одобрения находился на отметке -12,6%. Портал добавляет, что положительные показатели поддержки Харрис последний раз наблюдались более 100 исследований назад в октябре 2021 года.

«Ее средний рейтинг на FiveThirtyEight [американский портал с показателями одобрения политиков] колеблется на уровне от -9 до -12% и не поднимался выше в течение последних 18 месяцев. Мы оцениваем слова Харрис как ложь», — подчеркивается в материале.

Ранее вице-президент США предложила сокращать население вместо загрязнения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях