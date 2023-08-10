Украинский суд надел электронный браслет на обвиняемого в подлоге депутата Рады Дубинского

Печерский районный суд Киева избрал для обвиняемого в служебном подлоге народного депутата Верховной рады Александра Дубинского меру пресечения в виде ношения электронного браслета до 8 октября. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

9 августа Государственное бюро расследований Украины вручило Дубинскому подозрение по статье «служебный подлог», после чего его провели на допрос.

По данным УНН, суд также обязал Дубинского прибывать по каждому вызову к следователю, прокурору или суду, не покидать Киевскую область без разрешения.

3 августа Служба безопасности Украины сообщала об обысках у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. Было возбуждено уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней».

В январе Дубинский заявлял, что глава офиса украинского президента Украины Андрей Ермак убирает из кабинета министров нелояльных чиновников.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».