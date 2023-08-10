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В Минсельхозе РФ заявили о незначительной продовольственной инфляции

Глава Минсельхоза РФ Патрушев: кабмин может сдержать продовольственную инфляцию

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил журналистам, что у правительства страны есть «масса» инструментов для сдерживания продовольственной инфляции, которая сейчас в РФ незначительная. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продовольственная инфляция на территории нашей страны пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию на территории РФ», — сказал министр, отметив, что государство может принимать меры таможенно-тарифного регулирования, меры в рамках механизма интервенционного фонда по зерну, и осуществлять точечную поддержку подотраслей.

До этого глава Министерства сельского хозяйства заявил, что изменение цен на мясо в России зависит от сезонного фактора, снижение стоимости на продукцию ожидается в конце августа — начале сентября. Министр заверил, что ситуация на продовольственном рынке страны сейчас абсолютно спокойная, растут объемы производства, в том числе по мясу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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