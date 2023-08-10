В Нигерии призвали Байдена оставить Нигер в покое

Президенту США Джо Байдену не стоит вмешиваться в ситуацию в Нигере, где наблюдается попытка госпереворота, считает один из религиозных лидеров Нигерии, глава евангелической церкви Илайджа Айоделе, пишет Daily Post. По его словам, возможная интервенция США в африканскую республику станет серьезной ошибкой.

«Если США нападет на Республику Нигер — это будет сатанинский и террористический акт. Это будет означать, что Джо Байден хочет навлечь на себя гнев Господень. Дайте Нигеру возможность самому определить свое будущее, вот каково послание Господа Соединенным Штатам. <...> США дорого заплатят в случае вторжения», — пояснил Айоделе.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.