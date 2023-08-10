Ко входу посольства Швеции в Ливане подкинули бомбу

Неизвестные метнули бомбу в виде коктейля Молотова ко входу посольства Швеции в Ливане, пишет Expressen со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, бомба не сдетонировала.

«Нападение может иметь какое-то отношение к сожжению Корана. Мы расследуем это и верим, что найдем преступников», — сообщил шведским журналистам источник в полиции Бейрута.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

21 июля генсек Хезболлы Насралла призвал добиваться высылки послов Швеции из исламских государств из-за акций по сожжению и осквернению Корана в Стокгольме.

1 августа Насрулла заявил, что молодежь из исламских стран должна «наказать» тех, кто сжигает Коран в Европе и не ждать реакции властей.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.