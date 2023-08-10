В Турции сообщили о контактах с ООН, РФ и Украиной по зерновой сделке

Контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя турецкого Минобороны, передает ТАСС.

«Наши контакты, направленные на продолжение черноморской зерновой инициативы, реализация которой приостановлена РФ, продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД», — сказал источник телеканала.

По его словам, турецкая сторона надеется, что зерновая сделка, с помощью которой обеспечивается глобальная продовольственная безопасность, будет продолжена.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь возобновлению зерновой сделки. При этом он подчеркнул, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.