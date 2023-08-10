Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции сообщили о контактах с ООН, РФ и Украиной по зерновой сделке

Турция заявила о контактах с ООН, РФ и Украиной по возобновлению зерновой сделки

close
100%
Seth Perlman/AP

Контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя турецкого Минобороны, передает ТАСС.

«Наши контакты, направленные на продолжение черноморской зерновой инициативы, реализация которой приостановлена РФ, продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД», — сказал источник телеканала.

По его словам, турецкая сторона надеется, что зерновая сделка, с помощью которой обеспечивается глобальная продовольственная безопасность, будет продолжена.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь возобновлению зерновой сделки. При этом он подчеркнул, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях