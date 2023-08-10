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В МИД заявили, что НАТО продолжит использовать Украину в конфликте с Россией

Замглавы МИД Галузин: НАТО будет и дальше пользоваться Украиной в конфликте с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Саммит НАТО, который состоялся 11–12 июля в Вильнюсе, продемонстрировал желание стран-участниц и дальше использовать Украину в опосредованной войне против России. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что по итогам мероприятия руководство альянса вновь указало на готовность принять Киев в состав организации после завершения боевых действий. При этом на Западе считают, что конфликт должен закончиться поражением Москвы.

«Очевидно, что натовцы продолжат использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России», – указал дипломат.

Тем не менее Галузин подчеркнул, что создание Совета Украина – НАТО не несет новых угроз для России. Формирование данного органа он назвал «сменой вывески» и напомнил, что в прошлом в рамках альянса уже действовала одноименная комиссия.

Между тем депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся втягиваем страны в украинский конфликт. В конечном счете это может привести к прямому столкновению с РФ, предупредил политик.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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