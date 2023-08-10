В СНБО Украины высказались против проведения выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что проведение выборов в условиях военного положения было бы несправедливым, поскольку не все граждане смогут принять в них участие. Заявление было сделано им в интервью изданию «Украинская правда».

В качестве примера тех категорий граждан, чье право на участие в выборах может быть ущемлено, Данилов привел беженцев и военнослужащих.

Заявление Данилова стало ответом на заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука об отсутствии запрета на проведение выборов в условиях военного положения в Конституции страны.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы на Украине в конце октября проводиться не будут.

27 июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.