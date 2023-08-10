Лукашенко пригласил президента Бразилии в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с послом Бразилии в Минске Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом, передает Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, в рамках переговоров белорусский лидер заявил о приглашении своего бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силва в страну.

«Первый [Лукашенко] пригласил бразильского коллегу в Беларусь (лучше зимой!). Обсудить дорожную карту, план взаимоотношений», — говорится в сообщении.

Примет ли президент Бразилии приглашение Лукашенко, а также остальные темы беседы белорусского лидера с послом Клинглом, пока неизвестны. Республика входит в топ-10 торговых партнеров Белоруссии и является одним из главных в Латинской Америке. Дипломатические отношения стороны поддерживают с 1992 года, сохраняя активные контакты, несмотря на западные санкции против Минска.

Ранее Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию.