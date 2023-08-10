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В бундестаге заявили, что нужно продавить решение о поставке Taurus Украине

В бундестаге хотят надавить на Шольца для поставок Украине ракет Taurus

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axesofevil2000/Wikimedia

В Германии необходима парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил член комитета по международным делам бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью Süddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

«Поскольку уже и в СДПГ сейчас некоторые выступают за поставку (ракет Taurus. — «Газета.Ru»), мы должны подумать о парламентской инициативе по усилению давления на ведомство канцлера», — сказал Кизеветтер.

Правящие партии и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) таким образом могли бы совместно выступить, чтобы потребовать канцлера поставить эти ракеты.

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид не исключил поставку Taurus в будущем, при этом указав на то, что США пока не поставляли схожего оружия и еще неясно, как будет решаться вопрос обучения украинских военных их управлению.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в Германии опасаются того, что Taurus могут попасть в руки ВС РФ, поэтому Украина может получить ракеты в ближайшее время, но с учетом ограничения дальности полета.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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