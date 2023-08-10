В США указали на монументальный подарок Байдена Путину

Решение президента США Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне стало подарком президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Атомные электростанции США до сих пор продолжают получать около 12% топлива за счет российского сырья. На сегодняшний день США импортируют около 95% от общего количества урана, который используется для ядерных энергетических реакторов. Новый указ больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану», — отмечается в публикации.

Указывается, что глава Белого дома придал территориям площадью около млн акров в Аризоне статус «национального памятника». По мнению обозревателей, это стало еще одним памятником деструктивной энергетической политике нынешней администрации.

В статье говорится, что президент Соединенных Штатов не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы страны, но горняки делали это на протяжении десятилетий.

Кроме того, журналисты напомнили о законе «О древностях» от 1906 года, который позволяет президентам США выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить исторические объекты. Например, президент Барак Обама в свое время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа.

До этого в Австралии назвали главную ошибку Байдена в противостоянии с Россией.

Ранее в США вспомнили предсказание Байдена о своей смерти.