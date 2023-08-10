Немецкий депутат предупредил о риске конфликта Германии с Россией

Германия все больше втягивается в конфликт на Украине, что может привести ее к войне с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.

Как считает депутат, поставки оружия Украине являются ошибкой, так как они усугубляют конфликт и не дают начать мирные переговоры.

По его словам, Германия, поставляя вооружение и обучая украинских военных, потеряла свой нейтральный статус и все больше вовлекается в конфликт вместе с другими странами Европы, что несет большие риски.

Котре отмечает, что это конфликт не Германии и его стране нужно сохранять отношения с Россией, в том числе ради дешевых энергоресурсов, а также начать продвигать мирные инициативы.

Ранее представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что страна поддерживает Украину и не будет давать оценку военным действиям ВСУ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.