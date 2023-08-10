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Премьер Австралии решил приехать в США для встречи с Байденом

Премьер Австралии Альбанезе встретится с Байденом в Вашингтоне в октябре

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IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе собирается посетить США с официальным визитом осенью, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает The Hill. По ее словам, поездка политика и его встреча с американским президентом Джо Байденом состоится в октябре.

«Байден и премьер-министр Альбанезе обсудят укрепление сотрудничества по важнейшим вопросам для обеих стран, чтобы обеспечить наличие у Североатлантического союза надлежащих возможностей для реагирования на постоянно меняющиеся региональные и глобальные вызовы», — пояснила Жан-Пьер.

Она добавила, что приезд Альбанезе в Вашингтон подчеркнет глубокий и прочный союз между Соединенными Штатами и Австралией. Жан-Пьер отметила, что оба государства привержены совместной работе для стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Визит Альбанезе ожидается после срыва весенней поездки Байдена в Австралию. Президент США должен был приехать в Канберру в мае. Поездка Байдена была отменена из-за переговоров с конгрессом о государственных расходах и потолке долга, провал которых мог привести страну к дефолту.

Ранее Байден попросил журналистов замолчать в ответ на вопросы о дефолте в США.

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