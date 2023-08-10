В посольстве России прокомментировали заявления США о помощи Украине

Заявления США о необходимости оказывать Киеву военную помощь являются признанием провала стратегии Вашингтона, так как в обществе снижается поддержка этого курса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах.

«Американцы продолжают делать вид, что «все в порядке и идет по плану». Тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США «контрнаступления» признают все больше аналитиков в самих Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

Дипломаты призвали американское правительство принять тот факт, что помощь США Киеву ведет лишь к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам.

До этого РИА Новости сообщало, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс выделить дополнительно свыше $10 млрд для новой помощи Украине.

Накануне конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин говорила, что власти США во главе с лидером страны обязаны прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.