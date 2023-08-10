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В МИД предостерегли Украину и Запад от нападения на Запорожскую АЭС

МИД РФ: Москва предостерегает Киев и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россия предостерегает Украину и западные страны от любых попыток нападения на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Предостерегаем украинские власти и их западных кураторов от любых попыток нападения на ЗАЭС», — сказал он.

Кроме того, Галузин добавил, что Москва также призывает МАГАТЭ использовать присутствующих на станции сотрудников для фиксации всех случаев нападения со стороны киевских властей.

10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия.

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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