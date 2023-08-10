В ОАЭ считают, что провал контрнаступления ВСУ ухудшил отношение Запада к Украине

Провал контрнаступления вызвал негативные последствия не только для украинской армии, но и также для украинского государства в целом, так как под вопросом оказались отношения Киева с западными союзниками. Об этом сообщает выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета «Аль-Халидж».

В статье отмечается, что недавнее обострение отношений между Украиной и Польшей возможно является одной из граней кризиса между Киевом и западными странами из-за неэффективности украинского контрнаступления. Его скромные результаты вызвали большое недовольство в США и Европейском Союзе, которые в неограниченных масштабах военную помощь Украине

Пока украинский президент Владимир Зеленский жалуется на то, что в НАТО не жаждут видеть Украину в своих рядах, Запад уже начинает думать над тем, не слишком ли много средств он потратил на поддержку Киева. Украинское контрнаступление обернулось провалом, поэтому, пишет газета, США и ЕС больше не надеяться на военную победу над Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.