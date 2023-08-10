Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ОАЭ считают, что провал контрнаступления ВСУ ухудшил отношение Запада к Украине

«Аль-Халидж»: провал контрнаступления ВСУ ухудшил отношение Запада к Украине

close
100%
Evgen Kotenko/Reuters

Провал контрнаступления вызвал негативные последствия не только для украинской армии, но и также для украинского государства в целом, так как под вопросом оказались отношения Киева с западными союзниками. Об этом сообщает выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета «Аль-Халидж».

В статье отмечается, что недавнее обострение отношений между Украиной и Польшей возможно является одной из граней кризиса между Киевом и западными странами из-за неэффективности украинского контрнаступления. Его скромные результаты вызвали большое недовольство в США и Европейском Союзе, которые в неограниченных масштабах военную помощь Украине

Пока украинский президент Владимир Зеленский жалуется на то, что в НАТО не жаждут видеть Украину в своих рядах, Запад уже начинает думать над тем, не слишком ли много средств он потратил на поддержку Киева. Украинское контрнаступление обернулось провалом, поэтому, пишет газета, США и ЕС больше не надеяться на военную победу над Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях