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В Японии планируют провести перестановки в правительстве

Премьер Японии Кисида намерен провести перестановки в правительстве в сентябре

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Eugene Hoshiko/AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует осуществить перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в первой половине сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительному графику, изменения в кабмине и партии проведут в период с 11 по 13 сентября. Перестановка должна изменить тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.

В публикации отмечается, что вместе с этим ключевые министры, а также генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно сохранят свои посты.

До этого стало известно, что рейтинг одобрения правительства Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды упал ниже отметки в 30%. 

Рейтинг японского кабмина упал на 5 процентных пунктов по сравнению с опросом за июнь, где результат составил 33%. Индекс падал второй месяц подряд.

В конце весны, когда Кисида посетил Украину с рабочим визитом и провел несколько встреч в рамках G7, уровень его поддержки составлял 45%. То есть премьер потерял 20 процентных пунктов в рейтинге одобрения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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