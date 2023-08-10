Достичь мирного разрешения конфликта на Украине можно лишь в том случае, если киевские власти прекратят боевые действия и террористические атаки. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сказал он.

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор объяснял, почему Вашингтон не готов допустить мирного разрешения конфликта на Украине. По его словам, США не могут признать свою неправоту, поэтому вынуждены придерживаться той политики, которую вели до сих пор.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России.

19 июля бывший президент США Дональд Трамп, который заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.