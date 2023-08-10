Китай заявил о глубоком разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции в КНР

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин разочарован решением Вашингтона ограничить американские инвестиции в технологическую сферу КНР и намерен защищать свои права и интересы, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что несмотря на неоднократное выражение Китаем глубокой озабоченности, власти США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин глубоко разочарован таким решением.

Дипломат призвал Вашингтон сдержать ранее данные президентом США Джо Байденом обещания не добиваться экономического сдерживания Китая. Он обратил внимание на то, что подобный шаг США затруднит нормальное деловое сотрудничество между странами и повредит интересам бизнеса.

Лю Пэнъюй заявил, что КНР будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои права и интересы.

Ранее сообщалось, что президентом США Джо Байденом подписан указ, который ограничивает американские инвестиции в технологическую отрасль КНР, в том числе в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.