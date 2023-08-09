Вашингтон ограничил американские инвестиции в технологическую отрасль КНР

Президентом США Джо Байденом подписан указ, который ограничивает американские инвестиции в технологическую отрасль КНР, в том числе, в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства финансов США.

В документе указывается, что указ касается угрозы национальной безопасности США со стороны «вызывающих опасения государств». Эти государства пытаются разработать и использовать технологии, связанные с разведкой, слежением и деятельность в киберпространстве. На брифинге представитель администрации США заявил, что указ регулирует американские инвестиции в секторы экономики КНР, относящиеся к полупроводникам, микроэлектроники, квантовым информационным технологиям и некоторым системам искусственного интеллекта. Вашингтон предписал бизнесменам из США сообщать о подобных капиталовложениях, часть из которых будет запрещена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не считают угрозой безопасности совместное патрулирование кораблей Военно-морских сил России и Китая у берегов Аляски.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.