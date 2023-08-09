Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вашингтон ограничил американские инвестиции в технологическую отрасль КНР

Байден ограничил инвестиции США в высокотехнологические отрасли Китая

close
100%
Aly Song/Reuters

Президентом США Джо Байденом подписан указ, который ограничивает американские инвестиции в технологическую отрасль КНР, в том числе, в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства финансов США.

В документе указывается, что указ касается угрозы национальной безопасности США со стороны «вызывающих опасения государств». Эти государства пытаются разработать и использовать технологии, связанные с разведкой, слежением и деятельность в киберпространстве. На брифинге представитель администрации США заявил, что указ регулирует американские инвестиции в секторы экономики КНР, относящиеся к полупроводникам, микроэлектроники, квантовым информационным технологиям и некоторым системам искусственного интеллекта. Вашингтон предписал бизнесменам из США сообщать о подобных капиталовложениях, часть из которых будет запрещена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не считают угрозой безопасности совместное патрулирование кораблей Военно-морских сил России и Китая у берегов Аляски.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях