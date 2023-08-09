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Мятежники Нигера встретились с посланниками президента Нигерии

Reuters: мятежники Нигера встретились в Ниамее с посланниками президента Нигерии

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Sam Mednick/AP

Мятежники, совершившие госпереворот в Нигере, провели в столице государства Ниамее встречу с двумя представителями президента Нигерии Болы Тинубу. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в кабмине Нигерии.

До этого мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны. Они утверждают, что французские силы «в одностороннем порядке освободили задержанных террористов». В Париже информацию назвали ложной. В Нигере формируются народные дружины, которые сообща действуют с военными, пишет РИА Новости. Что происходит в Нигере после переворота — в материале «Газеты.Ru».

Также отстраненный от власти президент Нигера Мохаммед Базум заявил, что не собирается складывать свои полномочия и уходить в отставку.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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