Путин провел переговоры с президентом Узбекистана

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых стороны договорились активизировать контакты на разных уровнях. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Путин по телефону поздравил Мирзиеева с днем рождения. В ходе разговора президенты двух стран подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, как отмечалось в сообщении.

10 июля президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост главы государства.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».