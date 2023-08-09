Свергнутый президент Нигера Базум не собирается уходить в отставку

Отстраненный от власти президент Нигера Мохаммед Базум заявил, что не собирается складывать свои полномочия и уходить в отставку. Об этом сообщил его советник Антинекар Аль-Хасан, передает РИА Новости.
Аль-Хасан также сказал, что выступает против санкций из-за госпереворота в стране.
26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.
27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.
28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.
Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.