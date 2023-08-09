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Польша, Литва и Латвия могут закрыть ж/д сообщение с Белоруссией

МВД Польши: Польша, Латвия и Литва могут закрыть ж/д сообщение с Белоруссией

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша, Латвия и Литва могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик агентству РАР, передает РИА Новости.

«Если Белоруссия позволит себе слишком много, если эти провокации будут все более назойливыми, то мы должны вместе отреагировать — и к этому присоединится, надеюсь, Латвия, потому что литовцы должны в этом отношении разговаривать с латышами — чтобы привести к полной изоляции Белоруссии», — сказал замглавы МВД.

По его словам, речь в данной ситуации идет о закрытии железнодорожных переездов.

До этого стало известно, что власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией. По словам замминистра внутренних дел страны Арнольдаса Абрамавичюса, подобный шаг спровоцирует серьезные проблемы.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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