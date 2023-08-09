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Экс-глава МИД Австрии заявила, что ей нравится жить в русской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне

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Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая на данный момент живет в деревне Петрушово в Рязанской области, заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне», — сказала Кнайсль.

По ее словам, она побывала на местном деревенском празднике.

Ранее сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области. Отмечается, что 5 августа, в деревне Петрушово прошел праздник «Макушка лета», на котором присутствовала Кнайсль, где ответила на вопросы журналистов. Также Кнайсль арендовала в Петрушово дом. Сама Кнайсль рассказала, что в настоящее время учит русский язык и арендовала жилье «еще на месяц». «Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — рассказала экс-министр.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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