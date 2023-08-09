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Путин установил новое почетное звание

Путин указом установил почетное звание «Заслуженый работник ОПК»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженый работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

«Установить почетное звание «Заслуженый работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»»,— говорится в тексте указа.

Также указом утверждается положение о почетном звании.

В июне Путин указом присвоил 175-й бригаде управления почетное наименование «гвардейская».

7 июня Путин поздравил 61-ю зенитную ракетную бригаду в связи с присвоением ей наименования «гвардейская».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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