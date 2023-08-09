Путин установил новое почетное звание

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженый работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». Документ опубликован на портале правовой информации.
В документе говорится, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.
«Установить почетное звание «Заслуженый работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»»,— говорится в тексте указа.
Также указом утверждается положение о почетном звании.
В июне Путин указом присвоил 175-й бригаде управления почетное наименование «гвардейская».
7 июня Путин поздравил 61-ю зенитную ракетную бригаду в связи с присвоением ей наименования «гвардейская».
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».