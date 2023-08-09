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В Литве предупредили о проблемах при закрытии границы с Белоруссией

В МВД Литвы заявили, что закрытие границы с Белоруссией вызовет большие проблемы

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией, заявил литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает LRT. По его словам, подобный шаг спровоцирует серьезные проблемы.

«Мы может столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроем сразу все шесть пограничных пунктов [на границе с Белоруссией] <…> У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска», — пояснил Абрамавичюс.

Он добавил, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Белоруссией. Абрамавичюс подчеркнул, что министры обсудят меры на случай полного закрытия своих рубежей.

8 августа Латвия, Литва и Польша согласовали механизм полного закрытия границ с Белоруссией. Как отмечали в Вильнюсе, соответствующие меры предусмотрены на случай критических ситуаций. При этом Литва уже ограничила работу нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.

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