В Крыму заявили о массовой информационной атаке Украины

В Крыму наблюдается крупная информационная атака центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины, заявил советник руководителя региона Олег Крючков. В своем Telegram-канале он отметил, что различные вбросы идут примерно дважды в час.

«Идем массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам. Вся информация размещается на официальных страницах и СМИ», — написал Крючков.

В другом посте он указал, что в Феодосии идут учения, в рамках которых применяется дымовая завеса. Крючков подчеркнул, что стоит верить только тем данным, которые публикуют официальные источники.

В Крыму не раз отмечали информационные атаки со стороны Украины, в том числе после начала военной спецоперации России в конце февраля 2022 года. К примеру, глава региона Сергей Аксенов говорил об усилении атак в информационном поле в преддверии 9 Мая. По его словам, ЦИПСО придумает новые истории про полуостров на фоне праздника.

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