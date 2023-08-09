Большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп

Большинство жителей США более позитивно воспринимают британского принца Уильяма и президента Украины Владимира Зеленского, чем собственных политиков, согласно исследованию Gallup. По опросу, украинский лидер нравится 57% респондентов, а вызывает негатив у 29%.

Что касается британского принца, то его позитивно воспринимают 59% американцев, а негативно лишь 22%. В то же время действующий президент США Джо Байден получил лишь 41% поддержки среди респондентов и 57% негативных отзывов. Его предшественник и возможный соперник на следующих выборах Дональд Трамп воспринимается чуть лучше — 41% одобрения против 55% негатива.

«Положительный балл Байдена точно отражает его рейтинг одобрения работы <…> Положительный рейтинг Трампа, измеренный до того, как ему было предъявлено обвинение в преступном поведении с целью отменить результаты выборов 2020 года, является его самым высоким с ноября 2020 года. все обвинительные заключения, вынесенные на сегодняшний день против бывшего президента», — говорится в тексте.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».