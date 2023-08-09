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В Германии допустили отправку Украине дальнобойных ракет

Депутат ФРГ Шмидт заявил, что Берлин может передать Киеву крылатые ракеты Taurus

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axesofevil2000/Wikimedia

Власти Германии могут изменить свой отказ от поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, считает депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. В беседе с газетой «Известья» он отметил, что Берлин уже отказывался от своих прошлых установок в рамках военной помощи Киеву.

«Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь Leopard горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии. Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», — пояснил Шмидт.

Он добавил, что в текущей ситуации большая часть политических сил в Германии выступают в воинственной парадигме, поддерживая курс на дальнейшую конфронтацию. Шмидт подчеркнул, что провал Украины на фронте эту политику никак не меняет.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. В Германии уверяют, что окончательное решение по поставкам Киеву Taurus все еще не принято.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.

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