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В МИД высмеяли гарантии безопасности Запада для Украины

Захарова считает, что гарантии Запада для Украины являются пустыми отговорками

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сомневается в надежности гарантий безопасности для Украины, о которых говорят в западных государствах. В эфире радио Sputnik она отметила, что никто не может сказать, в чем именно заключаются подобные договоренности.

«Гарантии безопасности предполагают слова «гарантии» и «безопасность» и в совокупности тоже предполагают ряд определенных характеристик, а здесь их нет. Здесь никто ничего не может даже сказать на этот счет, поэтому это пустые, абсолютно ничем не подкрепленные отговорки, которых становится все больше», — пояснила Захарова.

Она добавила, что тот же Евросоюз по факту не может ничего гарантировать не только для Украины, но и стран — участниц объединения. Захарова подчеркнула, что это связано с превращением блока в «вассала одной метрополии».

«Они себе ничего не могут гарантировать, они не могут гарантировать стабильную поставку энергетических ресурсов, которые им нужны так, как нужна кровь организму. Они не могут это себе гарантировать. Они не могут даже позволить себе провести расследование [с целью установить] того, кто подорвал их энергетическую безопасность», — заключила Захарова.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. В совместной декларации «Большой семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных. В России гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в НАТО сочли потенциально опасными. В начале августа в Киеве заявили о начале диалога по гарантиям безопасности с США, а также планах на переговоры с другими государствами.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».

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