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Эрдоган заявил, что возрождение зерновой сделки зависит от Запада

Эрдоган заявил, что Запад не выполняет обязательства по зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом он сообщил в телеобращении, передает издание Al Monitor.

«Несомненно, урегулирование этого противостояния без дальнейших осложнений зависит от выполнения западными странами своих обещаний. В последнее время, к сожалению, не соблюдается принцип «договоренности должны соблюдаться», — сказал Эрдоган.

По его словам, со стороны западных стран не было предпринято никаких дипломатических шагов, «чтобы перевести позитивную атмосферу, возникшую в результате черноморской инициативы, сначала в прекращение огня, а затем в постоянный мир».

Турецкий президент добавил, что Анкара дала понять, что готова помочь по любому из этих вопросов.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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