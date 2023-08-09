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В США считают, что ОАЭ все чаще игнорируют американские интересы

NYT: ОАЭ все активнее сотрудничают с РФ и КНР, игнорируя интересы США

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Илья Питалев/РИА Новости

Объединенные Арабские Эмираты все активнее осуществляют сотрудничество с Россией и Китаем, предпочитая не оглядываться в проведении своей внешней политики на США, сообщает газета New York Times (NYT).

Издательство отмечает, что глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является ключевым союзником США, тем не менее за последний год он дважды приезжал в РФ, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, подчеркивает газета, военная авиация ОАЭ и Китая впервые в истории проведет совместные маневры, что демонстрирует существенный сдвиг в регионе Персидского залива.

New York Times констатирует, что ОАЭ все чаще предпочитают следовать свои собственным путем, и Вашингтону не удается убедить Абу-Дабу вновь присоединиться к поддержке американского внешнеполитического курса. Это свидетельствует о том, что США перестают играть доминирующую роль на международной арене.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая и ОАЭ в августе запланировали первые совместные военные маневры. Министерство обороны КНР сообщило, что они пройдут на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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