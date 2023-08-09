Посол Российской Федерации в Вашингтоне, Анатолий Антонов, заявил, что администрация США проводит информационную кампанию, с целью избежать ответственности за проблемы, возникшие в связи со стамбульскими договоренностями. Об этом пишет ТАСС. В его словах, приведенных в телеграм-канале российского диппредставительства, указывается, что Вашингтон пытается оказывать давление на развивающиеся страны, чтобы убедить Россию вернуться к зерновой сделке черноморской инициативы.

Это является частью информационной кампании, направленной на искажение реальной ситуации и отвод ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Антонов отметил, что это попытка сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям.

Посол подчеркнул, что различные предложения о восстановлении черноморской инициативы лишены смысла. Россия как ответственная держава заинтересована в облегчении бремени беднейших стран и неоднократно давала понять, в том числе на высшем уровне, что дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Он отметил, что США и их союзникам нужно не только словами, но и делом устранить перекосы в реализации сельскохозяйственных соглашений, включая препятствия для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.