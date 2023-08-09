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Байден запутался в количестве чудес света

Байден назвал Гранд-Каньон одним из чудес света

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Аризоне, посвященного созданию нового заповедника, оговорился, назвав Гранд-Каньон одним из девяти чудес света. Об этом сообщает ТАСС.

«Гранд-Каньон — одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом. ... Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — пояснил Байден.

До этого Байден пошутил про свой возраст. Он заявил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста. Таким образом он пошутил на встрече с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», выигравшими прошлогоднюю мировую серию.

В конце июля президент США оговорился, занизив в 10 тысяч раз число жертв пандемии коронавируса в его стране.

Джо Байдену 80 лет. Он является старейшим президентом в истории США.

Согласно опросу Washington Post-ABC News, шесть из десяти американских респондентов считают, что у Байдена нет физического здоровья или остроты ума, необходимых для выполнения обязанностей президента США.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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